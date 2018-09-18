Воронеж, 18 сентября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Строительство завода французской компании KUHN Group на территории Воронежской области начнется в 2019 году, уже на 2020 год запланирован запуск первого этапа проекта. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 17 сентября на встрече губернатора Александра Гусева с руководством компании.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Макет будущего завода по производству сельхозтехники

На встрече обсуждалась детальная реализация инвестиционного проекта компании ООО «КУН ВОСТОК» «Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники» на территории Воронежской области. Под строительство первого предприятия компании в России выбрана площадка в 19 га в Рамонском районе. Инвестиции в строительство составят не менее 380 млн рублей, на новом предприятии будет создано 50 рабочих мест. Регион был выбран инвестором из-за нескольких факторов — это и хорошие рынки сбыта, и наличие квалифицированных специалистов, а также благоприятные условия, созданные региональным правительством. Как отмечалось на встрече, компания намерена развивать партнерство с Воронежским госуниверситетом — студентам будет обеспечен технический доступ к предприятию для обучения.

«КУН — наш надежный партнер, которого мы давно ждали. Нам важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области, потому что они приносят передовые технологии. Я благодарен руководству компании за то, что их выбор пал на наш регион», — сказал Александр Гусев.

«Сейчас идет согласование инвестиционного проекта, получение всех разрешительных документов. Думаем, что полномасштабно мы начнем строить в начале следующего года, а уже в 2020 году первый этап проекта будет запущен, — сказал генеральный директор ООО «КУН ВОСТОК» Асад Лапш.

Александр Гусев отметил, что запуск нового производства на Воронежской земле будет способствовать развитию сельхозотрасли нашего региона и повышению активов самой компании.