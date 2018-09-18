Оренбург, 18 сентября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области повсеместно пройдут прокурорские проверки. Надзорное ведомство обратит пристальное внимание на исполнение противопожарных требований. Тотальные проверки спровоцированы участившимися травяными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

skeeze Пожар

«В ходе надзорных мероприятий прокурорам предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарного режима, а также проанализировать качество профилактической работы органов контроля и местного самоуправления, направленной на предотвращение пожаров и их ликвидацию.

По всем выявленным в ходе проверок фактам нарушений закона надзорным ведомством будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушений законодательства и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — отметил официальный представитель прокуратуры Оренбургской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора — практически 50% пожаров в период засухи возникает именно по этой причине. Особенно увеличивается количество пожаров, происходящих из-за сжигания мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и в садовых товариществах.

«Погода в нашем регионе очень изменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять огромные размеры и привести к тяжелым последствиям, нанести серьезную угрозу жилым домам, как отдельным гражданам, так и целым населенным пунктам», — отметили в ведомстве.

Добавим, что сентябрь для Оренбургской области выдался «урожайным» на крупные природные пожары. В Оренбурге 14 сентября введен режим повышенной готовности, 17 сентября в Медногорске и Кувандыке введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех случаях причиной стали травяные пожары.

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13 сентября в пригороде Оренбурга и в поселке Первомайский произошли серьезные пожары. Если распространение огня на поселок Кушкуль не допущено, то в Первомайском пожар нанес ущерб местным жителям — сгорело 55 гаражей, сараи автомобили.

16 сентября на своей странице в соцсети директор объединенной дирекции «Заповедники Оренбуржья» РафиляБакирова сообщила, что государственная инспекция «Заповедников Оренбуржья» сутки героически отстаивала Айтуарскую степь — участок ГПЗ «Оренбургский» и не допустила перехода огня на заповедную территорию:

«Последние сутки больше 40 км по горам, пешком с керхером за УАЗом и бегом/ползком на горы с воздуходувкой… И вроде все так уже было и не раз, но каждый пожар на Айтуарке и Буртинке поражает сюрпризами ветра. В этот раз огненные вихри, напоминающие фейерверки… Не было бы так страшно лишь…

Молодцы, ребята! Лучшая команда, невероятные люди: с шутками сквозь слезы от дыма, преодолевая сверхчеловеческую усталость. Команда, которой не нужно командовать!»

17 сентября новый сюрприз — начавшийся в поле пожар в пригороде Медногорска начал двигаться в сторону села Рысаево. Затем угроза распространилась еще на три села. В результате режим ЧС введен в двух муниципалитетах — Медногорске и Кувандыке. Из двух населенных пунктов пришлось эвакуировать население. Локализовать пожар и ликвидировать открытое горение пожарные смогли лишь утром 18 сентября. Борьба с пожаром ведется до сих пор.