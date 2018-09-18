Краснотурьинск, Свердловская область, 18 сентября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В свердловском Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по факту гибели шахтёра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Оно возбуждено по факту нарушения правил безопасности.

Напомним, трагедия произошла вечером 15 августа в шахте «Северопесчанская». В ходе работ кусок горной породы рухнул на проходчика. Мужчина погиб.