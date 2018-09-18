Москва, 18 сентября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Счетная палата проведёт проверку эффективности использования денежных средств, выделенных для рекультивации отходов Байкальского ЦБК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, проверка проходит в рамках депутатского запроса главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева («Единая Россия»).

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Уборка отходов

В Счетной палате отмечают, что в настоящее время проводятся контрольные мероприятия по использованию средств бюджета на ФЦП по охране озера Байкал, в рамках которых предусмотрена в том числе проверка реализации мероприятий по ликвидации отходов БЦБК.

В ноябре в комитет Госдумы будет представлен соответствующий отчёт, отметил Николаев.

«Важно понять, куда уходят бюджетные средства, выделяемые для очищения берегов Байкала от отходов целлюлозно-бумажного комбината. Деньги выделяются, а лигнин как лежал, так и лежит, представляя опасность. С 2013 года берега озера не могут очистить от загрязнений, причём на это уже потрачено более 1,3 млрд рублей. В 2018 году из федерального бюджета выделено ещё 1,4 млрд рублей, и региональные власти их до сих не освоили», — отметил Николаев.