Калуга, 18 сентября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. В первом полугодии 2018 года на территории Калужской области зарегистрировано 103 преступления, связанных с изготовлением, хранением перевозкой и сбытом поддельных денег. К настоящему времени осуждены уже шесть фальшивомонетчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила и. о. старшего помощника прокурора Калужской области Ольга Голыбина.

Evgeny Деньги

По её словам, Сухиничским районным судом осуждены трое жителей района за неоднократный сбыт в магазинах фальшивых купюр достоинством 5000 рублей, ранее приобретенных ими для совершения преступлений. Суд назначил каждому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Между тем при раскрытии преступлений данной категории имеются трудности, связанные, в том числе, с высоким качеством подделки денежных знаков», — сказала Ольга Голыбина.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области участились случаи обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей Банка России, изготовленные из двух, либо трех фрагментов купюр аналогичного номинала путем склеивания при помощи ленты скотч. Для того чтобы определить фальшивку, сотрудники полиции рекомендуют сравнить серийные номера 500-рублевой купюры (на подлинной они совпадают). Кроме того, следует обратить внимание на цвет склеенных между собой фрагментов.