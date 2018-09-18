Москва, 18 сентября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило вторую книгу серии «Эмиль и Марго. Чудовищные глупости» Энн Дидье и Оливье Мэллера. В новом комиксе главные герои — принц Эмиль и принцесса Марго — вновь попадают в различные истории, где им на помощь приходят добрые монстрики.

Иллюстрации предоставлены издательством «Манн, Иванов и Фербер» Обложка комикса Энн Дидье и Оливье Мэллера «Эмиль и Марго. Чудовищные глупости»

Описанные в книге ситуации знакомы каждому ребенку. Несмотря на своё происхождение, Эмиль и Марго, как и обычные дети, ходят в школу, убираются в комнате, болеют, сажают цветы в огороде и занимаются другими повседневными делами. Главное их отличие в том, что брат и сестра живут в волшебном мире, населенном монстриками. Вместе с детьми те играют, выполняют домашние задания и попадают в разные переделки.

«Этот комикс — идеальное чтение для детей 4−8 лет. Во-первых, он очень смешной, и шутки там детские-предетские: про монстриков, про то, как не хочется убираться или идти в школу, как скучно болеть и как неприятно соблюдать приличия. Во-вторых, этот комикс удобно разбит на короткие главы — эпизоды из жизни принца и принцессы. Такие небольшие рассказы в комиксах прочитает даже самый юный читатель. Будет просто удержать внимание: прочитал одну-две истории и отложил книгу», — отмечает продюсер направления МИФ Анна Дружинец.

Энн Дидье и Оливье Мэллер — брат и сестра. Их первая книга об Эмиле и Марго вышла в России в 2017 году. Помимо историй из этой серии, авторы пишут для комиксов D-Lire, журналов Mes Premiers J’aime Lire, а также описывают приключения Анатоля Латуиля в J’aime Lire.