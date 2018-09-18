Москва, 18 сентября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Основную угрозу в Сирии для себя Турция видит в курдских формированиях, в связи с чем президент Турции намерен прежде всего разрешить курдский вопрос в Сирии, а только затем начать разрешать другие вопросы, заявил 17 сентября экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Курдистан

"Эрдоган сказал, что Турция продолжает видеть основную угрозу интересам Турции в действиях курдских вооруженных сил (он не сказал, но их поддерживают Соединенные Штаты). То есть в отношение курдской проблемы в Сирии и опасности для Турции, которую она видит, единственным правильным решением, которое будет возможно, — это гарантии России и Асада, что после перехода их под власть Асада не будет никакой угрозы с их стороны в Турции», — заявил Кедми, добавив, что проблема Идлиба будет решена до конца 2018 года.

По его словам, другого решения быть не может, поскольку и развитие событий, и их логика, и непреклонная позиция Турции говорят о том, что только такое решение готова принять Анкара. Остальные же решения, по его мнению, касающиеся других проблем и вопросов, будут определяться позже. Перед этим, до декабря, в Идлибе будет наведен порядок, остатки основных террористических группировок будут выкинуты из района, в том числе и с подачи Турции.

Напомним, что 17 сентября в Сочи состоялась встреча глав России и Турции, на которой была достигнута договоренность обеспечить совместными усилиями демилитаризованную зону глубиной 15−20 км в сирийском Идлибе. Отметим также, что курдский вопрос особенно беспокоит Турцию в связи с тем, что и в Сирии, и в Ираке, и в Турции есть силы, выступающие за создание единого Курдистана.