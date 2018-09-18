Москва, 18 сентября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в России необходимо увеличить до 2,5 трлн рублей. Об этом говорится в подготовленном Минстроем постановлении, опубликованном на портале правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

На реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в 2018—2025 годы понадобится 2,5 трлн руб., следует из документа. Ранее был утвержден бюджет программы в размере 1,1 трлн рублей.

При этом 1,8 млрд рублей министерство предлагает взять из федерального бюджета, еще 376,5 млрд рублей — из бюджетов регионов. Еще 270,1 млрд рублей ожидаются в виде частных инвестиций.

Из федерального бюджета средства пойдут на «предоставление субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам», отмечено в пояснительной записке к законопроекту. Предусмотрено выделение 5,9 млрд рублей в 2018 году, еще 9,2 млрд рублей — в 2019 году, 11,5 млрд рублей — в 2020 году и затем ежегодно по 11,1 млрд рублей до 2025 года.

Объем ежегодного ввода нового жилья сокращен в 2018 году на 2 млн кв м — до 86 млн кв. м. Показатель для 2019 года увеличен на 6 млн кв м — до 88 млн кв м.

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