Москва, 18 сентября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Договоренности Путина и Эрдогана в Сочи касательно сирийского Идлиба не дают западным пропагандистам развернуть очередную информационную войну против России, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

"Все надежды и приготовления, которые были, по обвинению России в бесчеловечных бомбардировках мирного населения, и подготовка, которая проводилась «Белыми касками» и их хозяевами к химической атаке или постановочной химической атаке, все оказались сегодня выброшенными на помойку», — заявил Кедми.

Прежде всего, потому что было договорено, не применяя военную силу, решить проблему Идлиба, отметил эксперт. По его словам, все радикальные группировки будут убраны из Идлиба до конца октября, кроме тех, на севере, которые находятся под покровительством Турции.

«Все патрулирование организовано будет российской военной полицией и турецкими войсками совместно. Совместно армия страны НАТО и российская армия будут наблюдать за соблюдением порядка в зоне, которую они перед этим определили», — отметил Кедми, добавив, что именно это не дает возможности недоброжелателям России начать очередную пропагандистскую войну против нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи во время встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана в резиденции «Бочаров ручей» была достигнута договоренность создать демилитаризованную зону глубиной 15−20 км в сирийском Идлибе и обеспечивать порядок в зоне совместными патрулями. Кроме того, стороны условились придерживаться всех форматов договоренностей, достигнутых ранее.

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