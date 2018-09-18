Киев, 18 сентября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Стали известны сроки запуска в космос первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь». Как сообщил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, сделать это планируется в августе 2019 года.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Космонавтика по-украински

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Уточняется, что вывести на орбиту космический аппарат в обозначенные сроки получится в том случае, если подрядчик из Канады возобновит работу по проекту до конца 2018 года. Однако возможен и «пессимистический сценарий», пишет ФАН, при котором MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) может вернуть деньги за проект, тогда Киеву придётся создавать новые космические аппараты, что может занять до пяти лет.

Напомним, контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) «Лыбидь» канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) и Государственное космическое агентство Украины подписали в 2010 году. Запуск космического аппарата планировалось осуществить в 2012 году с космодрома «Байконур» в Казахстане, затем по техническим причинам он был смещен на 2013 год, потом — на апрель 2014 года.

Добавим, что спутник предназначен для предоставления услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, услуг телефонии и интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, канадская компания Maritime Launch Services к 2020 году планирует построить космодром для украинских ракет-носителей. Общая стоимость проекта, включающая постройку космодрома, запуск первой ракеты и продвижение объекта, составит $304 млн. Космодром будет заточен под украинскую ракету среднего класса «Циклон 4М».