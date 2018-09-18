Тбилиси, 18 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который находится с визитом в США, 27 сентября выступит на дебатах в рамках 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН и расскажет о «российской оккупации». По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер обратится к участникам дебатов на родном грузинском языке. А главной темой его выступления будут те вызовы, перед которыми стоит страна.

Offutt.af.mil Собака лает — ветер носит

«Основной темой моего выступления в ООН будут те вызовы, те болезненные проблемы, которые имеются у нас в стране и которые связаны с оккупацией Россией наших территорий, этнической чисткой, депопуляцией, полной гуманитарной катастрофой, которую мы видим на оккупированных территориях», — передает пресс-служба заявление премьера, сделанное в Вашингтоне.

По его словам, справиться с этими вызовами стране поможет только консолидация усилий мирового сообщества и друзей Грузии.

Помимо «вызванных оккупацией» проблем, Мамука Бахтадзе расскажет участникам дебатов о «достижениях» Грузии на пути демократического строительства и дальнейших планах в этом направлении.

«Мы также будем говорить о тех планах и стратегии, с помощью которых мы собираемся ввести Грузию в число стран с развитой экономикой и достичь наших внешнеполитических целей», — заявил премьер-министр.

Глава правительства Грузии направился в Вашингтон 17 сентября и в рамках визита примет участие в работе 73-ей сессии Генассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с представителями США и ЕС.