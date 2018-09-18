Брюссель, 18 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Как минимум пятерым бельгийским адвокатам, работавшим с подзащитными-террористами, отказано в разрешении на въезд в Соединенные Штаты. Об этом пишет 18 сентября газета Dernière heure.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

По сведениям издания, юристы не смогли оформить краткосрочный въезд на территорию США в электронной системе авторизации путешествий (ESTA). По словам представителя адвокатского корпуса Бельгии Мишеля Форжа, произошедшее — «случай ассимиляции адвоката с его клиентом». Юрист также отметил, что защита интересов обвиняемого в суде не означает приверженности адвоката идеям террориста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января власти США внесли в глобальный список террористов гражданина Бельгии Абделатифа Гайни и гражданина Великобритании Сиддхартха Дхара, также известного как «Джихади Джон». Дхара подозревают в проведении казней.

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