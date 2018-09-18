Челябинск, 18 сентября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Челябинске школа № 13 поймана на поборах с законных представителей учащихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

tracy benjamin Поймали с поличным

Так, со 2 июля по 20 августа под видом «добровольных пожертвований» граждане должны были платить вступительные взносы при зачислении своих детей в первые классы. Такое предложение озвучивали зам. директора школы и члены родительского комитета. Размер «помощи» колебался от 3,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Эти деньги пошли на текущий ремонт, охрану школы и содержание имущества. Директору школы уже внесено представление с требованием устранить нарушения закона. А от городского комитета по образованию прокуратура требует мер в отношении руководства школы.

Также материалы проверки отданы в полицию, где решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, факты взимания с родителей «добровольных пожертвований» — распространённое в школах явление. Зачастую оно остаётся безнаказанным — родители не хотят ссориться с руководством школ, полагая, что лучше заплатить и обеспечить своему ребёнку спокойную учёбу.