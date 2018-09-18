Москва, 18 сентября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Москве на участке от Волоколамской эстакады до Московской кольцевой автодороги (МКАД) добавили один ряд для движения автомобилей, благодаря чему скорость движения выросла более чем в три раза в сторону Подмосковья в вечерние часы пик, сообщает 18 сентября пресс-служба столичной администрации.

Волоколамское шоссе

«Переразметка магистрали позволила увеличить скорость движения автомобилей более чем в три раза в сторону области в вечерние часы пик — с восьми — 10 до 30 километров в час», — говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительная полоса также появилась перед Походным проездом, а на выезде с внутренней стороны МКАД в сторону области появился островок безопасности, разделяющий потоки автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы до конца 2018 года ограничат движение в районе Большого Москворецкого моста из-за капитального ремонта.

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