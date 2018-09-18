Киев, 18 сентября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. На 5,9% выросли цены на недвижимость на первичном рынке в Киеве за восемь месяцев 2018 года, сообщают 18 сентября «Украинские новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Согласно сообщению, цены в эконом-классе выросли на 3%, в комфорт-классе — на 2,2%, в бизнес-классе — на 6,4%, в премиум-классе — на 0,7%. В эконом-классе средняя цена за 1 квадратный метр составила 18,613 тыс. гривен (45,15 тыс. рублей), в премиум классе — 52,353 тыс. гривен (126,99 тыс. рублей).

Напомним, ранее фонд государственного имущества (ФГИ) Украины начал вводить единую базу данных оценок недвижимости, которая позволит сэкономить фонду от $75 до $110 млн.