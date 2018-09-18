Якутск, 18 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Капитальный ремонт систем отопления сделал невозможным своевременное начало отопительного сезона в семи многоэтажках Якутска. Министерство ЖКХ и энергетики республики поручило региональному Фонду капитального ремонта принять меры в отношении затянувших работ подрядных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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По информации директора республиканского фонда капремонтов Влада Пермякова, 17 сентября работы были завершены в шести многоквартирных домах и в оставшемся доме тоже уже подходят к концу. В ближайшие дни тепло в эти многоэтажки будет полностью подано, мешает этому процессу только отсутствие некоторых жильцов в момент запуска теплоснабжения.

Тем не менее в курирующем вопросы ЖКХ республиканском министерстве пришли к выводу, что подрядчики своих обязательств не выполнили. Региональному фонду капремонта поручено провести служебное расследование и принять меры к компаниям, по вине которых произошел поздний запуск тепла. Помимо этого, виновные в затянувшемся ремонте систем отопления домов организации будут исключены из реестра добросовестных подрядчиков и уже не смогут больше получать тендеры на выполнения капитального ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Якутске стартовал 4 сентября. С этого дня к отоплению начали подключать дома и соцучреждения. Завершить запуск отопительного сезона в городе планировалось до 15 сентября.