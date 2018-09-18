Москва, 18 сентября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Рубль 17 сентября символически укрепился к доллару и более заметно снизился в паре с евро, отражая движения на Форексе в отсутствие свежих локальных драйверов. Так, пара доллар/рубль после движений в довольно тесном диапазоне финишировала немногим ниже уровня 68 руб., тогда как евро/рубль приподнялась в область 79,40 руб., набрав 0,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Российская валюта начала новую неделю относительно стабильно. Рынок переварил повышение ставки Банком России и теперь пытается определиться с дальнейшим вектором движения, который зависит от ряда факторов. Ситуация на развивающихся площадках стабилизировалась, и это идет на пользу рублю, как и улучшение динамики доходности ОФЗ. На руку российской валюте играет и отступление доллара на Форексе, причем «американец» пока полностью игнорирует дальнейшую эскалацию торговой войны — США с 24 сентября официально вводят тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов», — пояснил эксперт.

Между тем настороженность вызывает поведение котировок нефти, которая с утра во вторник продолжае дешеветь — уже четвертый день кряду. Недавняя волна распродаж была спровоцирована заявлениями российского министра энергетики Новака, который заявил о готовности к обсуждению увеличения добычи в стране на 1 млн баррелей.

«Учитывая неспокойную обстановку в сырьевом сегменте и на торговом фронте, угроза возобновления бегства от рисков сохраняется, что вкупе с ожиданиями жестких санкций со стороны США будет и далее сдерживать порывы быков по рублю. В ближайшей же перспективе пара доллар/рубль продолжит борьбу за уровень 68 рублей», — полагает Ковалев.

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