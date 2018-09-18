Украина нашла способ повлиять на Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Во время атаки ВВС Израиля по сирийским объектам исчез Ил-20;
- В США ураган «Флоренс» унес жизни десятков людей;
- Сделает ли база на Азовском море Россию сговорчивей?
- Президент США приказал рассекретить часть документов по «российскому делу»;
- Глава украинской армии в Донбассе встретился с представителем ОБСЕ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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