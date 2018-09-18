Киев, 18 сентября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Свастику и портрет Гитлера обнаружила 17 сентября полиция в офисе националистов в Киеве, сообщают «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто там?

Согласно сообщению, полиция провела обыск в офисе радикалов после того, как они устроили митинг возле здания Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). По данным издания, в офисе радикалов выбиты двери, вещи раскиданы, на стене висит портрет Гитлера и изображение свастики, а также разбросаны паспорта националистов, в том числе российские.

Глава союза ветеранов «антитеррористической операции» Евгений Строкань заявил, что раньше «никогда не видел» нацистских символов в офисе, а депутат Верховной рады от Радикальной партии Оксана Корчинская считает, что портрет и свастику «подбросила полиция».

Напомним, ранее неонацисты устроили митинг возле здания ГПУ, требуя уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко за передачу России экстремиста Тимура Тумгоева.