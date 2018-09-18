Тюмень, 18 сентября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Тюмени набирают обороты некачественные косметологические услуги, которые оказываются на дому. В территориальное управление Роспотребнадзора поступило за минувшую неделю семь жалоб на серьёзные ожоги после лазерной эпиляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сплошное надувательство

Лазерная эпиляция — это метод радикального удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения. У женщин, клюнувших в социальных сетях на рекламу и дешевизну услуги, после эпиляции на дому возникли ожоги, которые приводят к дополнительным расходам на лечение. Домашние косметологи берут за свои услуги наличные деньги, не выписывая чек, не сообщая о наличии санитарной книжки и не предоставляя документов, подтверждающих их квалификацию.

Как пояснили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, защитники прав потребителей в подобных случаях бессильны, так как законодательство не регулирует в данном случае отношения, возникающие между гражданами.

В соответствии с номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава России от 13.10.2017 г. № 804н, проведение эпиляции относится к медицинским услугам и соответственно подлежит обязательному лицензированию деятельности, напомнили специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, проводиться лазерная эпиляция должна не на дому, а в специально оборудованном помещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в отношении женщины, которая без лицензии оказывала косметологические услуги на дому. Она сделала инъекцию экзогенного вещества 30-летней клиентке, после чего у потерпевшей произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением.