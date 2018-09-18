Тель-Авив, Израиль, 18 сентября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля убили двух палестинцев во время бомбардировки оккупированных территорий Западного берега реки Иордан, сообщает 18 сентября Anadolu.

Истребитель F-16 израильских ВВС

Причиной агрессии, по словам еврейской стороны, стало размещение палестинцами «подозрительного объекта» близ границы с сектором Газа.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем значительно ухудшились в конце марта 2018 года, когда вспыхнули массовые акции протеста, приуроченные к 70-летию образования еврейского государства. В ходе беспорядков были убиты свыше 120 палестинцев.