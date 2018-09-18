Москва, 18 сентября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации меньше читают художественную или научную литературу, чем новости в социальных сетях и средствах массовой информации (СМИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Респондентов, принявших участие в опросе, просили выбрать из предложенных вариантов то, что они читали за минувшую неделю.

Так, в ходе исследования было установлено, что 39% респондентов читали новости в социальных сетях, а 38% граждан страны — новости в СМИ. Художественную литературу читали 34% респондентов, а 30% опрошенных — научную и профессиональную литературу.

При этом 25% жителей страны просматривали популярные статьи в интернете, а также читали блоги.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 сентября 2018 года посредством телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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