Курган, 18 сентября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Мэрия Кургана утвердила несоответствующий нормам и правилам проект реконструкции ТРЦ «ГиперСити» и, несмотря на замечания прокуратуры, одобрила предстоящее открытие торгово-развлекательного центра. Своё поведение власти города оправдывают появлением в Кургане новых рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торговый центр

Отметим, в конце июня 2018 года по иску областной прокуратуры Курганский городской суд признал незаконным разрешение на реконструкцию ТРЦ, выданное мэрией в декабре 2017 года новому собственнику объекта. В проекте нашли нарушения. Но собственник заявил, что продолжит реконструкцию. Напомним, что в 2017 году «ГиперСити» перешёл под контроль компании из Ульяновска DARS Development.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе проверок после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в «ГиперСити», как и в других торговых центрах Кургана и области, выявили нарушения. По городу прокатилась волна закрытий торговых центров, вызвавшая недовольство работников торговли, многие из которых в результате могли потерять работу.