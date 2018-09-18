Москва, 18 сентября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, жителей и гостей столицы ожидает ненастная погода. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. О неблагоприятных погодных явлениях граждан предупредило региональное МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

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По прогнозам синоптиков, на территории столицы температура воздуха днём не поднимется выше 16…18°С. Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

В Москве и Подмосковье атмосферное давление после кратковременного повышения вновь упадёт, но будет в пределах привычных значений. Влажность воздуха из-за небольших дождей повысится.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже завтра в Москву вернётся бабье лето. 19 сентября воздух прогреется до +23 градусов.