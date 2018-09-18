Барнаул, 18 сентября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Погодные условия не позволяют аграриям Алтайского края оперативно завершить уборочную кампанию. По данным «ГТРК Алтай», на сегодняшний день её темпы вдвое ниже прошлогодних, убрано немногим более 30% площадей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

В самом разгаре обмолот яровой пшеницы — главной культуры региона. Но, поскольку практически ежедневно идут дожди, выйти на круглосуточный режим работы получается не всегда. По оценке врио вице-губернатора Александра Лукьянова, до сентября земледельцы убирали лишь 1% площадей в сутки.

«Нам нужно, чтобы 5−10 дней постояла погода», — подчеркнул чиновник.

Всего, по его словам, в Алтайском крае сейчас намолочено более 1,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет пока около 17 центнеров с гектара, но эти цифры, возможно, ещё будут корректироваться.

«Фермеры и сельхозпереработчики отмечают, что собранное зерно имеет повышенную влажность, его приходится досушивать в зерносушилках, которые работают на газе. Практически 100% зерна идет через зерносушильные установки. На сегодняшний день в Заринске, Бийском и Зональном районах возникла напряженная ситуация, связанная с перебоями в поставках топлива», — сообщил Александр Лукьянов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

Кроме того, в регионе начали расти цены на горюче-смазочные материалы и сейчас дизтопливо продают уже по 43−46 рубля за литр и выше. Однако закупочная стоимость зерна пока невысока. В среднем в Сибири она составляет примерно 8500 рублей за тонну пшеницы 3-го класса, тогда как в центральной части России цены на зерно значительно выше, по 11 900−15 050 рублей за тонну.

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 17 сентября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 32 млн га или порядка 70% от посевной площади (в 2017 г. — 34,8 млн га). Намолочено 90 млн тонн зерна (в 2017 г. — 113,4 млн тонн).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Алтайский край, несмотря на сложные погодные условия, собрал более 5 миллионов тонн зерна, но задолго до окончания уборочной его цена упала ниже себестоимости, составив 4,5−5 тыс. за тонну. Обращения к правительству о необходимости провести государственные зерновые интервенции остались неуслышанными.