Киев, 18 сентября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Появление на Азовском море украинской военно-морской базы вынудит Россию согласиться на уступки и переговоры. Такое мнение выразил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан в беседе с изданием «Обозреватель».

Stanislavovich Флот Украины

Военно-морская инфраструктура, которую, по мнению генерала, способен создать в регионе Киев, станет для России серьезной проблемой. В результате Москва «пойдет на уступки» и будет готова «сесть за стол переговоров».

База на Азовском море станет фактором, способным повлиять на выполнение Минских договоренностей и другие процессы, в том числе на вопрос о Крыме. Имеющиеся «договоренности с американской стороной», которые есть у Киева в вопросах обороноспособности, также помогут Украине, считает Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM 17 сентября украинские власти объявили о планах по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил. Таким образом Киев рассчитывает дать отпор «агрессивным действиям» России в этом регионе.

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