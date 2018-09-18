Украина «наследила» в Крыму, Литва пытается сохранить лицо: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Литва капитулировала перед «Газпромом»;
- На что готов Порошенко ради президентского кресла?
- В Крыму намекнули на роль Украины в ситуации с химвыбросами;
- О связи «отравителей» Скрипалей с Минобороны РФ;
- ВЭБ выиграл иск к группе «Тракторные заводы».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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