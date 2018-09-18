Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 18 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/649.