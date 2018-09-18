Хух-Хото, Китай, 18 сентября, 2018, 06:35 — ИА Регнум. Во Внутренней Монголии на севере Китая подтвержден новый случай заражения африканской чумой свиней, сообщили 17 сентября в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

В аймаке Шилин-Гол во Внутренней Монголии 16 сентября было выявлено 22 зараженные свиньи, из которых восемь уже погибли, сообщили в министерстве. Местные власти запустили механизм экстренного реагирования, который подразумевает ликвидацию зараженных животных с последующей дезинфекцией ферм. Ситуация находится под контролем, утверждают власти.

Напомним, что ранее китайские власти сообщали о еще двух вспышках африканской чумы свиней: одни произошел также в Шилин-Голе, а второй — в провинции Хэнань центральной части страны.