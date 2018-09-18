«У ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека»: подробности банкротства
Казань, 18 сентября, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал недействительной сделку по переводу денежных средств АО «Татагролизинг», созданного в 2005 году через преобразование госпредприятия, в счёт погашения кредитного долга перед «Татфондбанком», где доля республики на тот момент превышала 40%. Перевод был совершен в три этапа, два из которых — за день до даты назначения Банком России временной администрации в ТФБ. Во время слушаний этого спора, иницированного конкурсным управляющим банка, стало известно, что «у ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека в период
Между АО «Татагролизинг», созданным 23 августа 2005 года через преобразование государственного унитарного предприятии «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», и ТФБ договор кредитования был заключен 30 апреля 2014 года. 30 ноября 2016 года — за две недели до даты назначения Банком России временной администрации в ТФБ — со счёта заёмщика в этом же банке в счет возврата кредита было списано 3,75 млн рублей. 14 декабря 2016 года, уже за сутки до ввода администрации, было сделано два платежа «в счет досрочного возврата кредита» в сумме 18,75 млн рублей и 226 434,43 рубля. Общая сумма списаний составила 22 726 434 рубля 43 копейки.
Позднее конкурсный управляющий уже обанкроченного банка обратился в суд с требованием признать сделки по списанию средств недействительными.
«Заявитель считает, что таким образом, без каких-либо обоснованных и разумных экономических причин, кредит был возвращён
В процессе судебного разбирательства выяснилось, что была нарушена очередность переводов, так как на тот момент у банка было уже свыше 50 тыс. иных платёжных поручений от разных клиентов. Так, на 8 декабря 2016 года у ТФБ было не исполнено из-за отсутствия средств на корреспондентском счете 16 483 платежных документа клиентов на общую сумму более 4,14 млрд рублей, на 12 декабря — 38 302 требования на сумму более 7,103 млрд рублей, а на 14 декабря уже 51 004 требования на сумму более 8,262 млрд рублей. Также выяснилось, что у ТФБ имелась некая неофициальная, «скрытая» картотека.
«Как следует из материалов дела и информации, размещённой в электронной картотеки арбитражных дел, у ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека в период
Напомним, с 15 декабря 2016 года в ТФБ была введена временная администрация и установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Попытка восстановить финансовое состояние банка, где на тот момент республике принадлежало свыше 40%, не удалась. Лицензия у банка была отозвана 3 марта 2017 года, в апреле он стал банкротом и к началу августа 2018 года его долги превысили 158 млрд рублей. Помимо процедуры конкурсного производства в отношении событий, предшествующих банкротству, расследуется серия уголовных дел о мошенничестве, хищении средств. В свыше 20 эпизодах фигурирует бывший председатель правления банка Роберт Мусин, который также признан банкротом как физлицо и чье имущество будет распродано для погашения долгов. Инициатор иска и основной кредитор экс-банкира — «Татфондбанк». Также в стадии ликвидации и банкротства находятся ряд компаний, аффилированных с Робертом Мусиным.
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