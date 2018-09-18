Казань, 18 сентября, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал недействительной сделку по переводу денежных средств АО «Татагролизинг», созданного в 2005 году через преобразование госпредприятия, в счёт погашения кредитного долга перед «Татфондбанком», где доля республики на тот момент превышала 40%. Перевод был совершен в три этапа, два из которых — за день до даты назначения Банком России временной администрации в ТФБ. Во время слушаний этого спора, иницированного конкурсным управляющим банка, стало известно, что «у ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека в период с 29.11.2016 г. по 07.12.2016 года», а две последние операции по переводу средств в счёт досрочного погашения кредита были совершены, когда у банка уже имелось свыше 50 тыс. не исполненных платёжных поручений других компаний и физлиц. Суд восстановил задолженность бывшего ГУПа перед банком-банкротом в сумме свыше 22,726 млн рублей. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Между АО «Татагролизинг», созданным 23 августа 2005 года через преобразование государственного унитарного предприятии «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», и ТФБ договор кредитования был заключен 30 апреля 2014 года. 30 ноября 2016 года — за две недели до даты назначения Банком России временной администрации в ТФБ — со счёта заёмщика в этом же банке в счет возврата кредита было списано 3,75 млн рублей. 14 декабря 2016 года, уже за сутки до ввода администрации, было сделано два платежа «в счет досрочного возврата кредита» в сумме 18,75 млн рублей и 226 434,43 рубля. Общая сумма списаний составила 22 726 434 рубля 43 копейки.

Позднее конкурсный управляющий уже обанкроченного банка обратился в суд с требованием признать сделки по списанию средств недействительными.

«Заявитель считает, что таким образом, без каких-либо обоснованных и разумных экономических причин, кредит был возвращён 14.12.2016 г. , то есть досрочно и без согласия кредитора», — отмечается в материалах суда, а конкурсный управляющий банка сослался на то, «что спорная банковская операция была совершена в условиях неплатежеспособности банка, менее чем за месяц до даты назначения в банке временной администрации».

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что была нарушена очередность переводов, так как на тот момент у банка было уже свыше 50 тыс. иных платёжных поручений от разных клиентов. Так, на 8 декабря 2016 года у ТФБ было не исполнено из-за отсутствия средств на корреспондентском счете 16 483 платежных документа клиентов на общую сумму более 4,14 млрд рублей, на 12 декабря — 38 302 требования на сумму более 7,103 млрд рублей, а на 14 декабря уже 51 004 требования на сумму более 8,262 млрд рублей. Также выяснилось, что у ТФБ имелась некая неофициальная, «скрытая» картотека.

«Как следует из материалов дела и информации, размещённой в электронной картотеки арбитражных дел, у ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека в период с 29.11.2016 г. по 07.12.2016 г. , что также нашло своё подтверждение в постановлениях Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2018 г. , от 26.02.2018 г. , от 03.05.2018 г. , от 31 мая 2018 г. и в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 09 июня 2018 г. Также факт наличия «скрытой» картотеки подтверждается и письмом Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Волго-Вятское главное управление Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан от 27.12.2017 г. №Т492−10−2-6/39 273ДСП, направленного в адрес конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» Захваткина М. Е. Формирование официальной картотеки не исполненных платёжных поручений начато с 08.12.2016 г. (сам счет 47 418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств» был создан 07.12.2016 г. )», — отмечается в определении суда.

Напомним, с 15 декабря 2016 года в ТФБ была введена временная администрация и установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Попытка восстановить финансовое состояние банка, где на тот момент республике принадлежало свыше 40%, не удалась. Лицензия у банка была отозвана 3 марта 2017 года, в апреле он стал банкротом и к началу августа 2018 года его долги превысили 158 млрд рублей. Помимо процедуры конкурсного производства в отношении событий, предшествующих банкротству, расследуется серия уголовных дел о мошенничестве, хищении средств. В свыше 20 эпизодах фигурирует бывший председатель правления банка Роберт Мусин, который также признан банкротом как физлицо и чье имущество будет распродано для погашения долгов. Инициатор иска и основной кредитор экс-банкира — «Татфондбанк». Также в стадии ликвидации и банкротства находятся ряд компаний, аффилированных с Робертом Мусиным.

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