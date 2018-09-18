Бугульма, Татарстан, 18 сентября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Жители Татарии выступили в защиту бугульминского бизнесмена, убившего в ходе драки двух из трёх напавших на его дом вооруженных грабителей. Почти 3 тыс. человек подписали призыв не дать посадить «настоящего героя нашего времени». Авторы пишут, что Евгений Д. заслуживает «уважения всего общества, а не холодных нар СИЗО». Петиция появилась после того, как Следственное управление Следственного комитета РФ по РТ объявило о намерении добиться возбуждения уголовного дела по превышению необходимой самообороны, обосновав тем, что всесторонняя и объективная проверка невозможна «в рамках доследственной проверки без возбуждения уголовного дела». Первое постановление следователей о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой, но они намерены обжаловать это решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Напомним, утром 12 сентября 2018 года на дом Евгения и его семьи в Бугульме напали трое злоумышленников, угрожая «предметами, похожими на огнестрельное оружие — пистолет». Владельцев дома связали, но Евгению и гостившему у него приятелю удалось освободиться, завязалась драка, в результате которой хозяин дома нанёс двоим преступникам ранения, ставшие смертельными. Третий несостоявшийся грабитель скрылся, но позднее был задержан. По факту нападения возбудили уголовное дело, но дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») возбудили и в отношении 41-летнего владельца дома. Прокуратура региона позднее отменила постановление, но следователей это не устроило, они намерены обжаловать решение надзорной инстанции.

Следственное ведомство официально сообщило, что на теле одного преступника обнаружены множественные колото-резанные ранения, а тело было обнаружено в гараже. Тело второго грабителя «с аналогичными ранениями было обнаружено в восьми метрах перед входом в гараж, за территорией домовладения». Следователи отметили, что «характер и локализация повреждений, имеющихся на телах, указывает на то, что повреждения были нанесены преимущественно сзади, при этом погибшие пытались обороняться, о чем свидетельствуют множественные ранения, а также скрыться с места происшествия, о чем свидетельствует места обнаружения их тел».

Ситуация всколыхнула жителей региона, большинство звучавших мнений сводилось к тому, что мужчина защищал свой дом.

«Евгений показал, каким должен быть настоящий мужчина, герой, защитник своей семьи и дома. Он пошел до конца, дал отпор отморозкам с оружием. Евгений подал пример всем нам, как нужно отстаивать жизнь — свою и близких!», «Защищать себя и свою семью от ублюдков — не только конституционное право, но и святая обязанность каждого, кто считает себя мужчиной!», «Он заслуживает награды, а не уголовного дела. Уважения всего общества, а не холодных нар СИЗО!», «Руки прочь от Евгения! Не дайте посадить настоящего героя нашего времени!» — говорится в петиции в защиту жителя Бугульмы, число подписей под которой набирает обороты и уже приближается к 3 тысячам.

В соцсетях также звучат мнения, что «тот, кто защищает себя и свою семью, не должен сидеть в тюрьме» и «человек защитил свою семью, бандитов домой не звал».

Напомним, погибшие преступники были выходцами из Самарской области. Третий нападавший, который позднее был задержан, — 47-летний житель Бугульмы, ранее знакомый с Евгением Д., на чей дом напали. Третьего подозреваемого, отрицающего свою вину, поместили под стражу на два месяца.