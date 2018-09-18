Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Компания-производитель марихуаны Aurora Cannabis ведет переговоры с Coca-Cola насчет выпуска напитков на основе марихуаны, сообщает агентство Bloomberg.

Coca-Cola

По словам представителя производителя газировки Кента Ландерса, Coca-Cola рассматривает возможность выпуска напитков на основе одного из веществ, содержащихся в марихуане и не имеющем, по его словам, психоактивных свойств. Поэтому в настоящее время ведутся переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis.

«Мы внимательно изучаем рост популярности непсихоактивного CBD (так называется это вещество — прим. ИА REGNUM ) в качестве ингредиента для напитков по всему миру. Рынок развивается очень быстро, но пока никаких решений еще не принято», — заявил он.

Напомним, в России марихуана и продукты ее переработки, включая CBD, запрещены к производству, хранению, распространению и употреблению статьей 228 УК РФ.