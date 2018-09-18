Бремен, Германия, 18 сентября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Французская компания Alstorm запустила в Германии первый в мире поезд, работающий на водородном топливе, сообщает Radio Bremen.

Железная дорога

Сообщается, что первых пассажиров поезд повез по Нижней Саксонии утром 17 сентября. За день до запуска пассажирского маршрута французские поставщики провели тестовые испытания поезда, на которых присутствовал глава министерства экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман.

Отмечается, что поезд может развивать скорость до 140 км/ч и проходить на одной заправке расстояние около тысячи километров. Цистерны с топливом смонтированы на крыше поезда, там же расположен и топливный элемент, превращающий водород в электрический ток.

Излишки энергии передаются в батареи, расположенные под полом поезда. Они используются в случаях, когда поезд замедляется. Производители уверяют, что их детище не производит никаких вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в китайской провинции Сычуань в городе Чэнду вышли на маршруты десять автобусов на водородном топливе. Сообщается, что эти автобусы не производят вредных выхлопов в атмосферу и способны проходить до 600 км без заправки.