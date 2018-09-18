Вашингтон, 18 сентября, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты планируют принять 310 тысяч беженцев и просящих об убежище в 2019 году, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге в госдепе.

Беженцы

«Мы собираемся принять до 30 тысяч беженцев…, а также рассмотреть более 280 тысяч прошений о предоставлении убежища на американской территории», — заявил он.

В настоящее время, по словам Помпео, на территории США находятся более 800 тыс. претендентов на получение убежища в стране и ждут рассмотрения своих заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября сенатор от штата Орегон Джефф Меркли выступил с критикой миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

По его словам, закрытие доступа в США для мигрантов, ищущих на территории Соединенных Штатов политического убежища, является не только безнравственным поступком, но и поступком, который противоречит международному праву.