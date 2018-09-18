Пекин, 18 сентября, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Китай поприветствовал достижения консенсуса по пограничному вопросу между Лаосом и Камбоджей, заявили пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, передает 17 сентября агентство Синьхуа.

Pierre André На лаосско-камбоджийской границе

«Будучи общим другом и соседом Лаоса и Камбоджи, Китай всегда поддерживал эти страны в разрешении споров посредством диалога и переговоров на принципах мира духа дружбы», — заявил Гэн во время очередного пресс-брифинга, добавив, что Китай счастлив видеть достигнутый прогресс.

Напомним, что согласно поступившей информации, Лаос и Камбоджа достигли консенсуса в разрешении их территориальных споров, включая отзыв всех вооруженных формирований и переселение жителей со спорных территорий.

Стороны также договорились проводить совместные патрули. Как неоднократно отмечали эксперты, разрешение территориального спора между этими двумя странами невозможно без участия Пекина.