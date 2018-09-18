Херсон, 18 сентября, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Российский танкер «Механик Погодин» в городе Херсоне (Украина) протаранил нетрезвый местный житель, управлявший моторной лодкой, сообщает украинское издание «Новый день».

Липунов Г.А Танкер «Механик Погодин»

Уточняется, что столкновение произошло ночью: нетрезвый житель Херсона не заметил судно. В результате он госпитализирован с травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танкер незаконно удерживался на территории Украины. 13 сентября 12 членов его экипажа вернулись в Россию, и теперь на судне находится новый экипаж.