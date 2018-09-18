Вашингтон, 18 сентября, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Южной Корей Кан Гён Хва провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о сотрудничестве по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает пресс-служба госдепа.

Mofa.go.kr Кан Гён Хва и Майк Помпео

«Обе стороны подтвердили незыблемость альянса США и Республики Корея, а также отметили важность оказания постоянного давления на КНДР до достижения полной и верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова, как обещал председатель Ким», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 сентября в северокорейском Пхеньяне пройдут переговоры президента Южной Корее Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что основной темой переговоров будет тема денуклеаризации Корейского полуострова.