Сеул, 18 сентября, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Визит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в КНДР начался, сообщили в администрации главы Южной Кореи.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Уточняется, что Мун вылетел в Пхеньян на встречу к главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Визит Муна в КНДР продлится до 20 сентября.

Переговоры будут посвящены сворачиванию ядерной программы Северной Кореи. Кроме того, лидеры двух стран обсудят диалог Севера и Юга, а также северокорейско-американские отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с визитом Муна в Северную Корею в КНДР вышел материал ЦК Трудовой партии Кореи, в котором Сеул призывают к диалогу: обе страны Корейского полуострова должны, считают в Пхеньяне, самостоятельно решать свою судьбу, не оглядываясь на Вашингтон.