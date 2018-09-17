Москва, 18 сентября, 2018, 02:47 — ИА Регнум. Встреча патриархов Варфоломея и Кирилла выявила разницу в их позициях. Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Большая игра» Первого канала 17 сентября. Встреча предстоятелей церквей состоялась 31 августа в Стамбуле.

Patriarchia.ru Встреча патриархов Кирилла и Варфоломея

«На самом деле никакого взаимопонимания не было, была просто братская беседа двух патриархов. Братской в том смысле, что не было ругани, скандалов. Два патриарха говорили как лица, ответственные за свои церкви. Но разница в позициях, которая была озвучена до этой встречи, в полной мере выявилась в ходе этой встречи. А самое печальное, что как только патриарх Кирилл уехал из Стамбула, патриарх Варфоломей собрал своих соратников и сказал, что никакие предложения Русской церкви принимать не следует, никакой диалог не нужен, и что Константинополь будет продолжать действовать так, как решил патриарх Варфоломей, а именно в одностороннем порядке предоставлять автокефалию, как они выражаются, Украине. Не Украинской церкви, а Украине», — заявил митрополит.

Патриарх Константинопольский Варфоломей принял предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в своей резиденции в последний день лета. Тогда обе стороны говорили о важности диалога. Несколько дней спустя Константинополь запускает процесс предоставления автокефалии Киеву, направив двух экзархов. РПЦ решительно отреагировала на события. Священный синод решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений. Более того, на различных уровнях выражается готовность к полному разрыву отношений. Богословы сравнивают события с Великой схизмой тысячелетней давности. По распространенному мнению, действиями патриарха Варфоломея руководят США.