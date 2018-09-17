Москва, 18 сентября, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Патриарх Варфоломей игнорирует договоренности, достигнутые в мировом православии. Об этом 17 сентября рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Patriarchia.ru Иерархи Константинопольского патриархата

«Константинополь бросил вызов не только Русской православной церкви, но и всему мировому православию. На протяжении долгих лет православные церкви встречались, общались, вырабатывали какие-то позиции, документы. И вот, в частности, была выработана в 1993 году общеправославная позиция, что автокефалия, то есть самостоятельность, отныне не должна предоставляться какой-либо одной церкви какой-либо другой церковью. Предоставление автокефалии должно быть всеправославным процессом. Фактически договорились по существу, осталось только договориться по деталям. А детали такие: в каком порядке будут следовать в томосе об автокефалии подписи. На этом дискуссия застопорилась, но общеправославная позиция в принципе была достигнута. Сегодня патриарх Варфоломей откатывает всю ситуацию назад примерно к временам сорокалетней давности, когда такой договоренности вообще не было, и говорит, что предоставление автокефалии — это прерогатива Константинопольского патриархата», — заявил митрополит.

Напомним, Константинопольский патриархат запустил процесс предоставления автокефалии Киеву, где действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Патриарх Варфоломей уже отправил в украинскую столицу двух своих экзархов. РПЦ решительно отреагировала на события. Священный синод решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений. Более того, на различных уровнях выражается готовность к полному разрыву отношений. Богословы сравнивают события с Великой схизмой тысячелетней давности. По распространенному мнению, действиями патриарха Варфоломея руководят США.