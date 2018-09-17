Баку, 18 сентября, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Eсли Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Об этом Trend сказал пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов, комментируя заявления премьер-министра Армении Пашиняна, касающиеся службы сына президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдара Алиева в вооруженных силах.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны. Заискивая, унижаясь, раболепствуя во время зарубежных визитов, Пашинян не сможет добиться желаемого. Новый режим диктатуры Пашиняна толкает Армению в пропасть. Именно поэтому азербайджанская сторона пока не предпринимает каких бы то ни было шагов для падения власти Пашиняна», — заявил Гасымов.

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