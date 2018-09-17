Баку: в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану
Баку, 18 сентября, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Eсли Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Об этом Trend сказал пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов, комментируя заявления премьер-министра Армении Пашиняна, касающиеся службы сына президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдара Алиева в вооруженных силах.
«Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны. Заискивая, унижаясь, раболепствуя во время зарубежных визитов, Пашинян не сможет добиться желаемого. Новый режим диктатуры Пашиняна толкает Армению в пропасть. Именно поэтому азербайджанская сторона пока не предпринимает каких бы то ни было шагов для падения власти Пашиняна», — заявил Гасымов.
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