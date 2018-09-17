Баку, 18 сентября, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в рамках визита в Баку, 17 сентября встретился с министром налогов, сопредседателем совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микяилом Джаббаровым.

Mod.gov.az Авигдор Либерман во время визита в Азербайджан

Согласно официальному сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в экономической и других сферах, деятельностью межправительственной комиссии.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения отношений между двумя странами. На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Turan.az отмечает, что Либерман прибыл с официальным визитом в Азербайджан еще 13 сентября. Он был принят президентом страны, премьер-министров, министром обороны, командующим погранслужбой.