Вашингтон, 18 сентября, 2018, 02:39 — ИА Регнум. США считают обнадеживающими переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил директор Разведывательного управления Пентагона генерал Роберт Эшли в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Обнадеживает то, что ведутся переговоры, такие как переговоры президента Эрдогана и президента Путина», — заявил он.

Эшли добавил, что проведение военной операции в Идлибе повлечет за собой массовую гибель мирного населения провинции. Он назвал провинцию «кипящим котлом», так как в ней сконцентрированы около 20 различных бандформирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных бандформирований и войск правительства Сирии. Представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди уже назвал это соглашение выгодным.