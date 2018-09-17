Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2018, 02:20 — ИА Регнум. В недоразумении с обвинениями России в содействии северокорейским спецслужбам в ликвидации Ким Чом Нама — брата главы КНДР, виноват переводчик, заявили в ООН, передает 18 сентября телеканал «Россия 24».

DonkeyHotey Никки Хейли. Карикатура

На самом деле постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что Москва поддержала санкции против Северной Кореи. Но переводчик проявил инициативу и произнес фразу, будто бы Москва помогала северокорейским спецслужбам в организации убийства Кима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что Хейли обвинила Москву в содействии северокорейским спецслужбам в убийстве Ким Чон Нама. Якобы российская сторона предоставила Пхеньяну нервно-паралитическое вещество, которым и был убит Ким.

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