Москва, 18 сентября, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Письма, направленные за рубеж обвиняемым в государственной измене ученым Виктором Кудрявцевым, получал научный сотрудник бельгийского Фон Кармановского института гидродинамики (VKI) Патрик Рэмбо, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, Рэмбо в материалах следствия фигурирует как представитель института, являющегося «структурой НАТО». Также РБК отмечает, что сотрудники института подтвердили информацию о том, что Патрик Рэмбо был действительно представителем института в проекте по программе FP7-SPACE.

Однако источники издания отказались раскрывать текущее место работы Рэмбо из-за требований конфиденциальности. Сам Рэмбо от комментариев отказался.

Напомним, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), кандидат технических наук Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля по обвинениям в государственной измене. Ему вменяется передача секретной информации в одну из стран НАТО через электронную почту. Свою вину Кудрявцев не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Совет по правам человека при президенте РФ вступился за арестованного по подозрениям в госизмене Виктора Кудрявцева. Глава совета Михаил Федотов направил в следственные органы просьбу изменить меру пресечения для ученого, который находится в настоящее время в СИЗО.