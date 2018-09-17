Киев, 18 сентября, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Внесение в украинскую конституцию изменений по поводу курса на вступление в Европейский союз и НАТО делается в угоду победе на выборах и выглядит несерьезно, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, передает Russia Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Комментируя проект украинского президента Петра Порошенко закрепить в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО, депутат сказал, что это делается исключительно для завоевания популярности у избирателей.

«Но это не значит, что нас туда позвали», — отметил Бондарь.

По словам депутата, «в угоду выборам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы», касающиеся курса в НАТО и Евросоюз. Он подчеркнул, что выглядит это смешно, поскольку за НАТО и ЕС «уже решили, куда Украина вступает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Артур Герасимов, глава фракции «Блок Петра Порошенко», призвал коллег поддержать законопроект, внесенный украинским президентом и меняющий конституцию Украины. Идея в том, что в конституции предлагается закрепить курс Украины на вхождение в ЕС и вступление в НАТО.