Анкара, 18 сентября, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Самолет Boeing 747 стоимостью $500 млн, подаренный эмиром Катара на прошлой неделе, является даром для Турции, а не попыткой подкупа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Altair78 Самолёт Boeing 747

«Он сказал: «Я не возьму денег у Турции, я дарю этот самолет», — заявил он.

Эрдоган отметил, что самолет был подарен Турции, а не ему лично. Как отмечает издание, самолет, оборудованный для перевозки 400 пассажиров, был переделан под всего 76 пассажиров авиасудна.

«Мы будем на нем летать. Но это будет самолет Республики Турция, а не мой личный», — заявил Эрдоган журналистам.

Ранее представители оппозиционной партии выразили сомнения в том, что самолет был куплен, так как Турция в состоянии экономического кризиса не может позволить себе покупать такие самолеты. В связи с этим появились слухи, что самолет был подарен Эрдогану в обмен на какие-то услуги для Катара.