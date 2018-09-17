Подгорица, 18 сентября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Погибший в горах Черногории российский альпинист — Антон Верховский 1984 г.р. Об этом сообщила черногорская горная служба спасения.

Mercy Горный массив Дурмитор. Черногория

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на севере Черногории произошло ЧП: на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда разбился альпинист — российский гражданин.

О трагедии стало известно вечером 17 сентября. Погибший путешествовал в горах с другими российскими туристами.