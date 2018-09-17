Москва, 18 сентября, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Новым главным редактором Sports.ru назначен Александр Аксенов, заявил ранее занимавший эту должность Юрий Дудь, сообщает издание.

UNIVER TV Юрий Дудь

Уточняется, что шеф-редактор — Влад Воронин. По словам бывшего главреда, «редакторов лучше в спортивных медиа нет».

«Я остаюсь на месте, но чуть в другом качестве — замгендиректора», — написал Дудь.

Напомним, Дудь известен как видеоблогер, взявший интервью у ряда известных политиков, журналистов, представителей бизнеса.

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