Ижевск, 18 сентября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Форум оружейников в Ижевске в течение пяти лет будет организовывать Росконгресс. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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«18 сентября нам предстоит подписать соглашение с Росконгрессом… Работа над этим соглашением продолжалась почти год», — подчеркнул глава республики.

Он отметил, что Форум оружейников — «более чем значимое событие»:

«Ижевский форум оружейников войдет в федеральный календарь форумов, в деловую повестку страны», — заключил Бречалов.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году, говорится на официальном портале организации. Цель создания Фонда — содействие развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Также Росконгресс обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Форум оружейников в Ижевске состоится в рамках празднования Дня оружейников России. Праздничные мероприятия запланированы до 22 сентября.

Ранее глава Удмуртии говорил, что по ожиданиям организаторов Дня оружейника в Ижевске общая численность участников рабочих и торжественных мероприятий может достигнуть 300 тыс. человек.

Ключевыми темами Форума станут повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли.