Вашингтон, 18 сентября, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Лидером чарта американского еженедельника Billboard 200 впервые с 1982 года стал британский певец Пол Маккартни, сообщается на сайте журнала.

Paulmccartney.com Пол Маккартни

Успех Маккартни принес его новый сольник Egypt Station. За неделю продано 153 тыс. дисков с альбомом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Маккартни выпустил 17-й сольный альбом Egypt Station из 14 композиции. Альбом стал первым после пятилетнего перерыва.